Cucci: “Inter, voglio vedere i fatti. Con i giocatori ‘vecchi’ puoi vincere lo scudetto, ma…”

Intervistato da TMW, il giornalista Italo Cucci ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter, non risparmiando qualche critica all’operato del club nerazzurro:

“Ho sentito un tifoso importante che ha detto che, per carità, con un gruppo di signori di una certa età capaci si può anche vincere lo Scudetto, ma per l’Inter manca una situazione in cui si creano le condizioni anche per la Coppa dei Campioni. Sennò sono sempre lì ad aspettare il nuovo Mourinho… Voglio vedere i fatti, però“.

(Fonte: TMW)