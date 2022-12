Cucci: “Solo il Napoli può fermare se stesso, gli altri non sono in grado”

Le parole del giornalista ai microfoni di Radio Crc: "Faccio una previsione: non vedo il Napoli in grado di fermare se stesso"

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Italo Cucci, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Solo il Napoli può fermare se stesso, gli altri non sono in grado. Faccio una previsione: non vedo il Napoli in grado di fermare se stesso. Se dovesse perdere per strada il vantaggio guadagnato, resterebbe comunque solo".