Cucciari: “Mourinho aveva bisogno di un ambiente come la Roma. Scudetto? Pensi a…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore Cucciari sull'arrivo di José Mourinho alla Roma e l'obiettivo del portoghese

Alessandro Cucciari , ex calciatore e ora allenatore, è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare di José Mourinho e della sua nuova Roma .

"L'ambiente Roma è particolare, Mourinho forse aveva bisogno di un ambiente così, come la Roma di un tecnico come lui. Credo si siano trovati, poi lui ha bisogno di entusiasmo, di crearsi un personaggio. Credo che a Roma abbia trovato gli ingredienti giusti".

"Non può e non deve pensare allo Scudetto. Deve pensare a ricostruire, bisogna programmare. Le cose non vengono per caso ma costruendo. Si deve avere pazienza".