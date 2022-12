Cucciari: “Mourinho? Prima stagione non valutabile, aspetterei a giudicare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Cucciari, allenatore, ha parlato così del lavoro svolto sin qui da Jose Mourinho alla Roma: "Credo che la prima parte di stagione non sia valutabile, perché i punti cardine sono venuti a mancare. La squadra che voleva Mou non ce l'ha mai avuta. Per me ha fatto molto bene sotto il punto di vista dei risultati, meno sotto l'aspetto del gioco ma ha quella scusante. Io aspetterei a dare un giudizio, anche su Abraham. Le occasioni le ha avute, alcune mancate per sfortuna, ma aspetterei, perché nel momento in cui ci sarà la formazione-tipo vedremo un gioco più qualitativo. E mi auguro che si dia un gioco che metta i calciatori di esprimersi al massimo".