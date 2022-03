Cuccureddu: “La Juventus non può perdere Dybala. Scudetto? Inter favorita ma…”

L'ex difensore bianconero ha detto la sua sulla corsa al tricolore: "Ci sono ancora tante partite da giocare"

Fabio Alampi

Antonello Cuccureddu, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della corsa scudetto e della questione Dybala: "Per lo scudetto vedo una Juve in corsa. Aspetto il ritorno degli infortunati e potrà essere ancor più protagonista".

Dunque la Juve potrà dire la sua...

"Ci deve credere. Nulla è precluso, finchè c'è speranza bisogna crederci. L'ho vista meglio di recente, gli ultimi risultati lo dicono".

Ma la sua favorita qual è?

"L'Inter appare la più strutturata e lo sta dimostrando. Anche loro comunque hanno avuto calo e poi ci sono tante partite da giocare".

Caso Dybala: che farebbe?

"Sono per lui, bisogna che la questione venga sistemata. Devono trovare un accordo, non si può perdere uno come lui".

La proposta economica sarà inferiore rispetto a quella iniziale...

"I milioni sono affari loro su cui non entro, a mio parere devono trovare un accordo che vada bene per tutti e due. Farei di tutto per tenerlo. Certo, se le pretese non sono fuori dal mondo".

C'è il dubbio delle condizioni fisiche...

"Si parla della continuità ma bisogna che giochi. I problemi fisici non so da cosa dipendano, magari anche questa situazione di incertezza non aiuta. Ripeto, devono fare di tutto per tenerlo, uno come lui non si trova in giro. L'Inter? Speriamo di no. Mi augurio che non chieda la luna. Va tenuto".