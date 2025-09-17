Cugini: “Inter? Serviva un mercato diverso. E ho dubbi sulla programmazione che…”

"La Juventus mi sembra molto solida ed è quella che ha cominciato meglio insieme al Napoli. Conte finora non ha raggiunto grandi risultati in Europa, ma quest'anno ha giocatori di grande esperienza, come De Bruyne. Sull'Inter difficile avere fiducia in questo momento, mentre l'Atalanta non ha molto da chiedere a sé stessa se non divertirsi e puntare magari a raggiungere gli ottavi. In più in questo caso bisognerà capire che cosa accadrà con Lookman".

"Penso che la ripetitività degli errori visti già nella scorsa stagione sia un tema. Mi sembra una squadra che è rimasta ancora allo shock della finale di Champions. Secondo me era necessaria una campagna acquisti diversa, anche in virtù della scelta di Chivu in panchina. Dopo un finale di stagione come quello che si è vissuto serviva cambiare e serviva almeno un grande colpo. Al momento ci sono dei dubbi nella programmazione, i quali poi si trasmettono inevitabilmente anche alla squadra. Chiudo dicendo che al momento è difficile vedere il calcio di Chivu visto che sono stati tenuti tutti gli interpreti del calcio di Inzaghi".