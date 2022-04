Cuoghi: “Inter, vittoria meritata. Gol annullato al Milan? Ci sta, smettiamola di dire…”

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi ha commentato quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Milan

"E' stata partita senza tanti tatticismi, la vittoria dell'Inter è stata meritata ma il Milan ha poco da rimproverarsi se non la poca concretezza in zona gol. Lotteranno fino alla fine per il titolo ma la prossima giornata sarà decisiva".

"La decisione ci sta, così come del non annullarlo. Handanovic non ha protestato? Smettiamola, non serve protestare per avere ragione. Credo che non sia stato infastidito da Kalulu ma forse non ha visto il pallone partire".