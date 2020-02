Curci: “Io all’Inter? Non so nulla. Amici e compagna me l’hanno chiesto e ho risposto…”

Tra i nomi trapelati in merito ad un possibile innesto per la porta da parte dell’Inter è spuntato anche quello di Gianluca Curci. L’ex portiere della Roma ha però negato tutto ai microfoni di Calciomercato.it: “Non sapevo assolutamente nulla dell’interesse dell’Inter. I miei amici mi hanno inviato dei messaggi quella mattina, chiedendomi se era vero che andassi a Milano. Persino la mia compagna mi ha chiesto dell’Inter ed io ho risposto ‘Vi pare che vado lì e non ve lo dico’. Non ho mai ricevuto telefonate, né dal club, né dal mio procuratore. Non so come sia venuto fuori il mio nome”.