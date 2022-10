Inter-Sampdoria, la Curva Nord omaggia Stankovic: “Ieri, oggi e per sempre uno di noi”

I tifosi nerazzurri hanno dedicato uno striscione al tecnico blucerchiato, che torna per la prima volta a San Siro da avversario

Pochi minuti al calcio di inizio di Inter-Sampdoria. La Curva Nord, per l'occasione, ha voluto omaggiare con uno striscione Dejan Stankovic, oggi allenatore blucerchiato e in passato leggenda nerazzurra: "Ieri, oggi e per sempre. Dejan uno di noi".