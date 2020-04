Coronavirus, dalla Curva Nord materiale sanitario all’Ospedale Sacco: “Voi campioni d’Italia”

Anche la Curva Nord ha cercato di dare una mano ai medici nella lotta contro il coronavirus. Questa mattina i rappresentanti del tifo organizzato nerazzurro hanno presenziato alla consegna del materiale medico donato all’Ospedale Sacco di Milano. E’ stato acquistato mediante una raccolta fondi che la Curva ha lanciato sul suo profilo Facebook ed è stata realizzata con l’aiuto dell’Associazione “We are Milano”.

Esposto fuori dall’Ospedale milanese anche uno striscione per incoraggiare i medici. La struttura ha rilasciato un certificato per attestare la donazione e per ringraziare di quanto ricevuto.