Sono 21 al momento gli azzurri in ritiro a Coverciano per preparare l’amichevole di domani sera con l’Estonia (ore 20,45 al Franchi), prima delle tre partite che vedranno impegnata la Nazionale fino a mercoledì 18 novembre: ieri in tarda serata si sono aggregati l’interista Danilo D’Ambrosio e il milanista Alessio Romagnoli. I due giocatori si sottoporranno questa mattina ai consueti test per l’ingresso in ritiro.

(Fonte: ANSA)