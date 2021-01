D’Amico: “Atalanta-Gomez, due possibilità per il futuro. Scudetto? Vincerà…”

L’agente e intermediario Andrea D’Amico ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della lotta per lo scudetto e del mercato invernale, che entra nel vivo: “A parte la battuta d’arresto contro la Juventus è un campionato dove può succedere di tutto. La Juve può perdere contro una Fiorentina in difficoltà e vincere contro il Milan. Vincerà chi resterà più concentrato. Lo dimostra anche l’Atalanta che sta continuando a fare bene nonostante si sia privata del Papu Gomez”.

D’Amico ha parlato anche della situazione relativa al futuro di Gomez: “Giudicare da fuori è difficile. Per Percassi e Gasperini viene prima di tutto il progetto. E quindi possono essere sacrificate anche delle individualità seppure importanti. Non penso che la vicenda rientrerà. A mio avviso è destinato a partire o a rimanere in disparte”.