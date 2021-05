D’Amico: “Inter, occhio ai fratelli Moretti. Mourinho precursore: quando arrivò all’Inter…”

L'operatore di mercato Andrea D'Amico parla ai microfoni di TuttoMercatoWeb del ritorno in Italia di Mourinho e dei calciatori dell'Inter

L'agente Andrea D'Amico ha commentato ai microfoni del portale TuttoMercatoWeb il ritorno in Italia e in Serie A di José Mourinho, che a partire dalla prossima stagione si siederà sulla panchina della Roma: "È stato un grande colpo, in un contesto in cui dopo un anno senza pubblico e il problema del virus, con un campionato che non è ai livelli degli anni migliori, arriva un grande attore che darà grande visibilità a tutto il nostro movimento calcistico. Come Cristiano Ronaldo ha dato attenzione mediatica al calcio italiano, accadrà lo stesso con Mourinho. Il suo arrivo è un bene per tutti in un periodo di depressione economica, sportiva e vitale".