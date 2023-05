Le parole dell'ex calciatore: "Dopo il vantaggio doveva aspettare di più l’Inter e ripartire in contropiede, invece è rimasta offensiva"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Gaetano D'Agostino, ex centrocampista, ha parlato così della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter: "La Viola ha dominato a centrocampo. Secondo me dopo il vantaggio doveva aspettare di più l’Inter e ripartire in contropiede, invece è rimasta offensiva e questo l'ha portata a subire ai due gol".