D’Agostino: “Pirlo mi lascia perplesso. Conte? L’Inter ha steccato, ma lotterà fino alla fine”

Nonostante la sconfitta nel derby, l’Inter lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ne è convinto l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così:

“Per Inzaghi è arrivato il momento di cambiare. L’obiettivo rimane il quarto posto, almeno. Per me però deve misurarsi un una nuova realtà. O rifondi tutta la squadra o mandi via il tecnico. Pirlo? Doveva cominciare con un nuovo cammino dal basso e invece è partito subito dalla prima squadra. Sarà un’annata di transizione secondo me. Vedendo le prima partite, mi lascia perplesso. Conte? L’Inter ha steccato al derby ma lotterà per lo Scudetto“.

(Fonte: TMW Radio)