D’Agostino: “Napoli? Ecco cosa manca rispetto a Inter e Milan. Spalletti…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito degli azzurri finiti dietro le due milanesi quest'anno

"Diciamo che in Italia, finché le società non smetteranno di essere 'umorali', gli allenatori non verranno mai protetti. L'allenatore lavora quotidianamente ed è quello che va giudicato. Su Spalletti, che dire, se si è trovato a 5/6 giornate dalla fine a lottare per lo scudetto e ha ottenuto l'obiettivo della Champions League, non credo abbia bisogno di essere difeso. Il suo operato è stato ottimo. Io speravo nel Napoli campione, un po' per amore, un po' per 'rivalsa del Sud'. Al Napoli serve una una punta da affiancare ad Osimhen al suo stesso livello; il Milan ha Ibrahimovic e Giroud, anche l'Inter ha coppie importanti e infatti sono prima e seconda. A Napoli manca il sostituto del nigeriano”.