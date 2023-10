Intervistato da SuperNews, Gaetano D'Agostino ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore punta molto sull'Inter di Simone Inzaghi. "Punterei sull’Inter senza dubbio. Ok le battute di arresto contro Sassuolo e Bologna, ma sono nettamente la squadra da battere. Se restano concentrati e mentalmente sono sul pezzo non ce n’è per nessuno in Italia!".