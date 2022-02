Daily Mail – Juve cobra velenoso, Paratici ipnotizzato. Tottenham disperato

Il Daily Mail contro il mercato del Tottenham: "La Juventus è stata come un cobra velenoso nella finestra di mercato di gennaio"

Marco Astori

Hanno fatto molto discutere, soprattutto in Inghilterra, le scelte del Tottenham in sede di mercato. Il club inglese diretto da Fabio Paratici ha infatti scelto di puntare tutto su due esuberi della Juventus, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, in un'operazione complessiva di circa 60 milioni complessivi. Il Daily Mail, noto tabloid inglese, non ha risparmiato sonore critiche verso gli Spurs per questa scelta: "La Juventus è stata come un cobra velenoso nella finestra di mercato di gennaio: ha ipnotizzato le sue vittime e si è lanciata con un morso mortale al collo, in questo caso, di Fabio Paratici e del Tottenham.

In Italia c'è molta curiosità su come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur possano diventare fondamentali nel 3-5-2 o 3-4-2-1 di Antonio Conte, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Sono entrambi giovanissimi ed entrambi ancora inesperti nonostante le tante presenze in Serie A. La Juventus è stata molto attenta a sfruttare i problemi decisionali degli Spurs, che sembrano eccessivamente dipendenti dalle scelte di Conte e Paratici. Sono due uomini altamente qualificati che non hanno mai cercato offerte low cost ma grandi mercati, capaci di raggiungere al più presto i propri obiettivi stagionali.

Il Tottenham aveva un disperato bisogno di muoversi nel mercato perché Antonio Conte ha fretta di costruire una squadra attrezzata per raggiungere uno dei posti ancora disponibili per la prossima Champions League. La frenesia delle ultime ore di mercato ha forse generato troppe aspettative su due giocatori che in Italia hanno avuto una prestazione da giocatori normali e non da top player. Paratici ha scelto giocatori difficili da acquistare dal suo club e anche a causa dei rifiuti dei giocatori inizialmente scelti non è stato in grado di consegnare a Conte le sue migliori scelte, dimostrazione di cattiva strategia.

18 mesi alla Juventus hanno svalutato la qualità complessiva di Kulusevski che ha scoperto di essere un giocatore inadatto a ricoprire ruoli specifici: non è un esterno puro perché riesce a malapena a fare cross convincenti e non ha occhio per il gol. La sensazione è che Paratici abbia scelto Kulusevski per disperazione: non sapeva chi comprare per accontentare l'esigente Conte e ha scelto di scommettere sullo svedese. Kulusevski non è un top player ma può diventarlo. Il problema, semmai, è il ruolo che gli verrà assegnato. In Nazionale gioca da numero 10, alle spalle di un attaccante forte e potente, e se Conte sceglierà per lui questo ruolo senza creargli troppi problemi tattici, Kulusevski potrà finalmente dimostrare il suo valore", ha concluso il tabloid.