Daino: “Curioso di vedere Inzaghi all’Inter. Calhanoglu? E’ perfetto per…”

Le parole dell'ex difensore: "L'Inter qualche problema ce l'ha, il Milan si è indebolito con la perdita di Calhanoglu e Donnarumma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino, ex difensore, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A, che vedrà diversi avvicendamenti in panchina: "Voglio vedere Simone Inzaghi lontano dalla Lazio, dove è stato tanti anni e ha fatto bene. Sono curioso di vederlo all'Inter, se è quell'allenatore che abbiamo ammirato a Roma. E poi le romane, che con Sarri e Mourinho hanno tutte le potenzialità per lottare per il titolo. Molto poi dipenderà dagli innesti e dalle cessioni. L'Inter qualche problema ce l'ha, il Milan si è indebolito con la perdita di Calhanoglu e Donnarumma. Le romane se rimangono così possono partire alla pari. Vedremo cosa farà la Juventus".