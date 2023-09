Daino: “Inter e Milan stanno bene, chi lo vince porta a casa entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato così in vista del derby di Milano: "Sono due squadre che stanno bene. L'Inter non subendo gol dà l'impressione di essere la più solida ed equilibrata in tutti i reparti. Andrei ad analizzare più che altro il lavoro fatto da entrambi i tecnici molto bene. L'Inter e il Milan hanno inserito bene i nuovi. Inzaghi e Pioli hanno lavorato bene con i nuovi innesti e gli hanno fatto capire velocemente cosa vuole dalla squadra. Questo derby arriva al momento giusto, peccato per la pausa nazionali che ha interrotto il buon lavoro dei due tecnici. Ci arrivano entrambe con entusiasmo, i dettagli e gli episodi decideranno il derby".