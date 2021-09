Daino: “Inter, Marotta bravissimo a scegliere Inzaghi. Dumfries davvero forte”

Daniele Daino, ospite di TMW Radio, ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla grande vittoria di Firenze contro la Fiorentina

Come giudica Dumfries?

"E' forte, è un nazionale che ha già grande esperienza e fisicità. Ha ottime caratteristiche a esterno. Quando arriva sul fondo, sa dare palloni interessanti. E' stato positivo il suo inserimento. Come qualità non è paragonabile ad Hakimi, però per sostituirlo è molto valido".