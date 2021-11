Daino: “Lautaro fortunato ad avere uno come Dzeko. I gol mancano perché…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'argentino che vuole superare il momento di appannamento

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Daniele Daino. Ecco le sue parole sull'Inter e in particolare su Lautaro Martinez: "Penso che un giocatore come lui debba essere fortunato ad avere uno come Dzeko. Il problema non è il bosniaco, che può solo dare una mano a Lautaro. Nelle prestazioni viste non è che non arrivi vicino al gol. Per un po' di sfortuna o indecisione adesso non è prolifico come un tempo. Ma con le sue qualità e per come l'Inter interpreta le partite tornerà a fare gol. Dzeko è un vantaggio per una punta veloce come lui".