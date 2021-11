Daino: “Mourinho? Entusiasmo scemato. Mi dicono che in allenamento…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del ritorno in Italia del portoghese e delle difficoltà della sua Roma

Nel corso dell'intervista concessa a TMW, Daniele Daino ha parlato anche del momento delicato che sta attraversando la Roma di Josè Mourinho: "Mi dicono che sia presente ma non è attento a dare indicazioni tecniche ai giocatori, anche nei fondamentali. E questo può portare a lungo termine delle difficoltà. Se ha a disposizione giocatori di spessore sa fare la differenza, e lo ha sempre fatto. Forse ora è finita la scia di entusiasmo dovuta al suo arrivo. Era anche partita bene la Roma, però alla prima difficoltà l'entusiasmo è scemato. Le dichiarazioni su alcuni giocatori non all'altezza poi non facilita. Comunque rimane una rosa corta su cui dovrà porre rimedio la società. Giudicarlo al primo anno però non è corretto, vedremo al termine del ciclo. C'è bisogno di tempo per costruire un progetto".