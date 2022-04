Daino: “La Juve ha sprecato l’opportunità con l’Inter, ora deve pensare al quarto posto”

L'ex calciatore e tecnico, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della Serie A e della lotta in testa alla classifica

"La Juve a meno di un crollo verticale di qualcuno lì davanti, deve pensare solo al quarto posto che vale la Champions. Ha sprecato l'opportunità con l'Inter, dove c'era la possibilità concreta di rifarsi sotto. Con le altre che avevano perso punti per strada, la continuità della Juve era diventata fondamentale ma perdendo quella partita il pensiero ora è solo per la Champions. Ora se la vedrà con la Fiorentina in Coppa Italia e il discorso non è chiuso. Può mettere sotto chiunque in questo momento".