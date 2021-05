EDICOLA CDS – “Daje Mou”: colpo dei Friedkin, Mourinho torna in Italia 11 anni dopo il Triplete

"Daje Mou". È questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 5 maggio 2021.

"Daje Mou". È questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 5 maggio 2021. "Colpo dei Friedkin: Mourinho torna in Italia 11 anni dopo il Triplete. Ha firmato fino al 2024 per 7 mln all'anno. Il presidente USA: "Con lui mentalità vincente e solida"". Si parla anche di retroscena di Pinto che spiazza Sarri e del futuro di Zaniolo.