"E' stato mio giocatore due anni nel Padova, poi l'ho avuto come collaboratore appena smise di giocare al Venezia in LegaPro. A che livello è oggi? Ho una mia idea: Vincenzo è oggi l'emblema della meritocrazia nel calcio, che non c'è più fuori dal campo. E' partito per la sua strada perché è nato per fare l'allenatore. Ha semplicemente vinto tutti i campionati che ha fatto. Non so cosa debba fare ancora per allenare un grande club.