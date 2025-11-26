FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…”

ultimora

Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…”

Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…” - immagine 1
"Non so cosa debba fare ancora per allenare un grande club. Il Bologna lo è, non dico di no, però anche le big potrebbero prenderlo", dice Dal Canto
Matteo Pifferi Redattore 

Alessandro Dal Canto, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Vincenzo Italiano e del suo Bologna:

Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…”- immagine 2
Getty Images

"E' stato mio giocatore due anni nel Padova, poi l'ho avuto come collaboratore appena smise di giocare al Venezia in LegaPro. A che livello è oggi? Ho una mia idea: Vincenzo è oggi l'emblema della meritocrazia nel calcio, che non c'è più fuori dal campo. E' partito per la sua strada perché è nato per fare l'allenatore. Ha semplicemente vinto tutti i campionati che ha fatto. Non so cosa debba fare ancora per allenare un grande club.

Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…”- immagine 3
Getty

Il Bologna lo è, non dico di no, però anche le big potrebbero prenderlo e lui se l'è guadagnato sul campo. Se gioca per vincere lo Scudetto, vuol dire che sopra è successa una catastrofe. Si può giocare l'accesso alla Champions, ma credo che le rose di Napoli e Inter oggi sono di un altro gradino. Italiano lo vedrei bene alla Juventus".

Leggi anche
A. Paganin: “Inter penalizzata nei risultati. Chivu non si nasconde mai. Era...
Portogallo, ricorso accolto dalla Fifa: Ronaldo ci sarà nella prima del Mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA