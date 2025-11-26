Alessandro Dal Canto, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Vincenzo Italiano e del suo Bologna:
Dal Canto: “Italiano è da big. Bologna da scudetto? Solo se Inter e Napoli…”
"E' stato mio giocatore due anni nel Padova, poi l'ho avuto come collaboratore appena smise di giocare al Venezia in LegaPro. A che livello è oggi? Ho una mia idea: Vincenzo è oggi l'emblema della meritocrazia nel calcio, che non c'è più fuori dal campo. E' partito per la sua strada perché è nato per fare l'allenatore. Ha semplicemente vinto tutti i campionati che ha fatto. Non so cosa debba fare ancora per allenare un grande club.
Il Bologna lo è, non dico di no, però anche le big potrebbero prenderlo e lui se l'è guadagnato sul campo. Se gioca per vincere lo Scudetto, vuol dire che sopra è successa una catastrofe. Si può giocare l'accesso alla Champions, ma credo che le rose di Napoli e Inter oggi sono di un altro gradino. Italiano lo vedrei bene alla Juventus".
