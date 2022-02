Dal Canto: “Scamacca e Frattesi pronti per l’Inter. Su Bastoni e Pinamonti…”

L'ex ct della Nazionale Under 17 non ha dubbi sui due gioielli del Sassuolo: "Si capiva che sarebbero diventati dei professionisti"

Fabio Alampi

Alessandro Dal Canto, ex ct della Nazionale Under 17, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di alcuni talenti in orbita Inter da lui allenati in passato. A cominciare da Scamacca e Frattesi, obiettivi di mercato dei nerazzurri: "Facevano parte della categoria allievi, erano dei bimbetti. Ma già si capiva che sarebbero diventati dei professionisti. La loro strada era già tracciata".

Si aspettava che potessero essere accostati così presto ai grandi club?

"Gianluca sì, per via (anche) delle sue caratteristiche. Non avevo dubbi, era facile prevederne una luminosa carriera. Sinceramente invece non credevo che Davide sarebbe diventato il calciatore che è oggi. Un buon giocatore sì, non quello che ha compiuto questi salti pazzeschi nel breve periodo. È stato bravissimo a perseverare e a credere nelle sue qualità".

Frattesi è stato accostato a Barella, Scamacca a Vieri.

"Davide ci può anche stare: è un centrocampista che si inserisce sempre nell'area di rigore, con una mole di corsa spaventosa, di solito un calciatore di grande quantità non ha quella propensione al gol propria di Frattesi. Gianluca sa far giocare bene la squadra e nella conclusione a rete ha qualcosa più degli altri. Ma non lo paragonerei a Vieri, anche se Scamacca può e deve fare quel tipo di carriera".

Frattesi e Scamacca sono da Inter?

"Assolutamente, giocatori bravi come loro possono intraprendere questo percorso".

Quello di Bastoni, pure lui in quell'Under 17.

"Alessandro è un '99 e da un paio d'anni è titolare nell'Inter. Non è facile per un ragazzo esplodere in modo così clamoroso".

In quella selezione giovanile anche Pinamonti.

"Andrea è un altro grande giocatore dal mio punto di vista: un attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero, dato che è dotato di tecnica e abnegazione. Sa, ci sono quelli che esplodono prima e quelli che arrivano dopo. Lui ha ancora 22 anni, penso che sicuramente potrà essere protagonista in futuro anche in una big come l'Inter".

Se fosse nell'Inter, punterebbe su Scamacca o su Pinamonti?

"Su tutti e due. Ai nerazzurri non serve un mio consiglio, ma sia Gianluca che Andrea meritano, o meriteranno, dimensioni di quel tipo".