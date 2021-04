Lega, Dal Pino attacca Juve, Inter e Milan. Marotta e Scaroni presenti, Agnelli no

Il presidente della Lega Serie A va contro i tre club per la Superlega: Agnelli non si fa vedere, presenti Marotta e Scaroni

Si è tenuta oggi - in videoconferenza - l'Assemblea straordinaria della Lega Serie A. Come riferisce l'ANSA, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha richiamato Juventus e Inter, nel corso dell'odierna assemblea di Lega, per il comportamento tenuto nell'operazione fondi. Il numero uno della Lega, in un discorso dai toni a tratti duri, ha voluto sottolineare come dietro le accuse di 7 club che hanno portato all'affossamento dell'affare coi private equity, ci fossero invece le trame di bianconeri e nerazzurri che lavoravano per abbracciare il progetto Superlega.