Dal Pino: “Infrastrutture fondamentali per ridurre il gap tra Serie A e gli altri paesi”

"Le infrastrutture sono fondamentali per colmare gap italiano. In questo anno e mezzo c'è una condivisione interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo passare a una fase di esecuzione e valorizzazione del brand su scala internazionale, lavorare su contenuti, portare calcio italiano in giro per il mondo". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, intervenendo al Festival dello Sport a Trento.