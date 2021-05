Dal Pino: “Supercoppa in Arabia Saudita come da contratto, Inter-Juve con tifosi”

Il presidente della Lega Calcio conferma: "Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c'ero"

La Supercoppa Italiana tra Inter, vincitrice dello scudetto, e Juventus, vincitrice della Coppa Italia, verrà disputata in Arabia Saudita. Lo conferma il presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino: "La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio". Cosi' a Radio Anch'io sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. La questione dei diritti umani? "Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c'ero. C'è un rapporto di intensa collaborazione con la federazione dell'Arabia Saudita sul calcio femminile e proprio nell'andare nella direzione di apertura dei diritti umani. Poi su questo tema preferirei non entrare".