UFFICIALE – Dalbert, è lesione del legamento collaterale del ginocchio: la nota

Brutte notizie per il terzino brasiliano, ceduto in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Cagliari

Si ferma Dalbert in casa Cagliari. Il terzino, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter in estate, ha accusato un infortunio al ginocchio. Ecco la nota del club sardo sulle sue condizioni: "A seguito dell’infortunio riportato durante la gara contro la Sampdoria, Dalbert è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata nella giornata odierna dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club.