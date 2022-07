Dalbert, riabilitazione a Milano. A gennaio in prestito, c’è il Nizza sulle sue tracce

L'esterno brasiliano si è da poco operato al legamento e non sarà in campo prima del nuovo anno, l'Inter lo cederà in prestito

Inizio di stagione sfortunato per Dalbert che si è operato per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Farà la riabilitazione a Milano, quindi rimarrà all'Inter fino a gennaio.

Poi cercherà una nuova destinazione "probabilmente in prestito gratuito, per non avere minusvalenze a bilancio (è in scadenza nel giugno 2023). Il Nizza, che prima dell'infortunio aveva un accordo per prenderlo a 4 milioni, è una destinazione che può tornare d'attualità. All'Inter andrebbe una percentuale sulla futura rivendita", spiega il Corriere dello Sport.