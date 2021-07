Cagliari, Dalbert: “Voglio restare a lungo qui, sono contento. Nainggolan mi ha detto…”

Nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Cagliari, Dalbert espresso la sua soddisfazione per il trasferimento in rossoblù

Marco Macca

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Cagliari, Dalbert, arrivato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento in rossoblù:

"Ho parlato con il mister e con il presidente, sono contento e voglio fare bene qui. Voglio aiutare la squadra a fare bene. Nainggolan? Mi ha parlato benissimo della città e della squadra, mi ha parlato per primo dell’interesse del Cagliari. Sono contento della scelta del Cagliari, voglio ripagare dentro il campo tralasciando ora le parole: spero di fare bene per restare il più a lungo possibile qui".