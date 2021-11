Croazia, Dalic in lacrime: “Felice e orgoglioso, uno dei momenti più belli della mia vita”

Il tecnico della Croazia ha parlato dopo la vittoria con la Russia e la Qualificazione ai Mondiali in Qatar

"Vorrei innanzitutto congratularmi con i giocatori per l'ottima partita e il piazzamento in Qatar. Non solo a chi ha giocato oggi, ma a tutti coloro che sono stati con noi dalla prima partita di qualificazione. Ringrazio lo staff professionale che è stato molto utile Vorrei ringraziare l'ex presidente di HNS Davor Šuker e l'attuale presidente Il loro supporto è stato importante per me e vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore tutti i fan croati in Croazia. Siete la nostra forza, orgoglio ed energia, e soprattutto la mia. Grazie dal profondo del mio cuore".