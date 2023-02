Dalla Palma (CdS): “Lukaku spento. Skriniar? Se Inzaghi potesse tornare indietro…”

Il commento del giornalista nel consueto appuntamento con l'editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport

Alessandro De Felice

Cinque volte in semifinale negli ultimi sette anni. Simone Inzaghi batte l'Atalanta e si conferma uno specialista della Coppa Italia. "È ormai una certezza e la qualificazione assume un valore assoluto non solo per il tecnico ma anche per la squadra, mai entrata in corsa per lo scudetto ma unica ad aver battuto il Napoli di Osi e Spalletti" scrive Alberto Dalla Palma nell'editoriale sul Corriere dello Sport.

Spazio anche a Matteo Darmian, schierato al posto di Skriniar per la seconda gara di fila e match winner contro gli orobici: "Il tuttofare più sottovalutato del calcio italiano".

Un'esclusione, quella di Skriniar, che non ha stupito particolarmente:

"Lo slovacco, d’altronde, non poteva essere sereno dopo aver trascorso l’ultimo giorno di mercato senza sapere se avrebbe giocato ancora a Milano o sarebbe andato a Parigi. Era più o meno nelle stesse condizioni psicologiche anche prima della sfida contro l’Empoli, che arrivava poche ore dopo la firma del contratto con il Psg: se potesse tornare indietro, forse Inzaghi lo escluderebbe anche dalla sfida in cui Skriniar si era fatto cacciare provocando la sconfitta dell’Inter".

Ora toccherà ad Inzaghi gestire Skriniar nel migliore dei modi da qui a fine stagione:

"Da oggi in poi, il tecnico dovrà decidere cosa fare: Milan sarà in grado di giocare al massimo fino a giugno per i nerazzurri oppure diventerà un peso da gestire? Tra quattro giorni ci sarà un altro delicatissimo derby e per Inzaghi non sarà facile fare una scelta, soprattutto considerando l’attuale rendimento di Darmian, che giochi sulla fascia oppure come centrale".

Nella serata di ieri si è rivisto titolare anche Romelu Lukaku, ancora non al 100%:

"Si è fatto vivo con qualche giocata solo qualche minuto prima di lasciare il posto a Dzeko. [...] Oltre a non essere nelle migliori condizioni fisiche sembra spento anche dal punto di vista mentale, perché non è facile trasformarsi in riserva dopo tanti anni da grandi protagonisti. Un problema che Inzaghi dovrà risolvere al più presto per partecipare alla volata Champions con Milan, Roma e Lazio".