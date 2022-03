Dalla svolta al debutto con l’Inter e gli allenamenti: 5 curiosità su Skriniar

Le sue chiusure strappano applausi come fossero dei gol: nel gioco di Milan Skriniar c’è determinazione, grinta, tempismo, agonismo. In campo chi si trova davanti il difensore slovacco sa che dovrà faticare non poco. Le sue prestazioni con l’Inter in questa stagione gli hanno permesso spesse volte di entrare nell’elenco degli MVP di fine gara, una tra tutte la partita monumentale giocata ad Anfield. Per conoscere ancora meglio il numero 37 nerazzurro, 5 domande e 5 risposte che ripercorrono la sua carriera.