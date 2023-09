Dallera (CorSera): “Inter travolgente, il Milan rifletta. Thuram, Mkhi e Calha…”

"Le facce, gli occhi, atteggiamenti, movimenti, magari frenetici, addirittura scomposti, fa niente, non importa, perché rivolti a un obiettivo, un traguardo, la vittoria, svelano verità e sentimenti nascosti. Dal primo minuto si capisce che l’Inter, basta guardare Thuram, Lautaro, Mkhitaryan, ha voglie e idee diverse da quelle del Milan. I nerazzurri vanno su ogni palla con uno spirito guerriero, non solo eseguono alla perfezione il mandato affidato loro da Simone Inzaghi. I rossoneri pare quasi che abbiano bigiato le sedute tecniche in preparazione del derby, una cosa è sicura: non sono stati attenti alle lezioni sicuramente scrupolose della loro guida, Stefano Pioli"

"Thuram è travolgente, fisicamente e in corsa esprime potenza allo stato puro. Mkhitaryan vuol dire intelligenza, capisce prima degli altri gli spazi da occupare, sfruttare e inventare, anche così nasce una doppietta. Calhanoglu vede Milan e si sente felice. Tre giocatori arrivati all’Inter a costo zero, anche Marotta & Ausilio hanno fatto un’ottima partita oltre che una efficace operazione di mercato. Una prestazione prepotente quella dell’Inter, mai messa in dubbio dal Milan, nemmeno quando Leao ha regalato un sorriso ai rossoneri, debole illusione di una serata da dimenticare in fretta: non può essere certo questo il Milan. L’Inter si ritrova sola in testa, alla quarta giornata, da capire il significato, il valore, la dimensione di questa leadership: certo che anche la partecipazione straordinaria a questo capolavoro chiamato derby di Frattesi (meglio evitare l’inutile spogliarello, scontato e fuori tempo, del dopo gol) regala altre certezze che fanno pensare bene. Al Milan non resta che riflettere su una lezione di calcio subita: le rimonte hanno bisogno di buoni propositi, altre intenzioni, mai viste ieri. Anche di ottime difese, che non incassino 5 gol in un derby".