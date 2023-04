Dalmat: “Inter, con la Lazio partita importantissima. Vincendo sarebbe settimana perfetta”

Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dell'Inter, ha detto la sua in vista del match dei nerazzurri contro la Lazio con un video postato su Instagram: "Oggi partita importantissima contro la Lazio. Ieri Milan e Roma hanno pareggiato, possiamo recuperare 2 punti e raggiungere entrambe, oltre che portarci a 4 punti dalla Lazio e dal secondo posto. Sarebbe una settimana perfetta. Sarà una partita difficile, la Lazio vorrà vincere vedendo che gli altri si stanno avvicinando. Penso che sarà una partita molto aperta, con due squadre che non hanno nulla da perdere: chi vincerà farà un passo importante in chiave qualificazione alla prossima Champions League.