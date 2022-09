Dalmat: “Inter, ieri male ma dobbiamo avere fiducia. È arrivato il momento di Onana”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat analizza il momento negativo dell'Inter. L'ex giocatore invita i tifosi nerazzurri a stare vicino alla squadra e sottolinea che è arrivato il momento di vedere Onana titolare. "Ieri l'Inter ha giocato male, peccato. Tutti dicono che sarebbe meglio cambiare portiere. È arrivato Onana, io ho molto rispetto per Handanovic, ma credo che è arrivata l'ora di Onana che è un portiere che ha molta qualità. Non sono preoccupato perché siamo solo all'inizio del campionato. Inizio un po' complicato, ma ogni squadra ha un periodo meno buono. Sicuro che tra 2-3 mesi il periodo negativo . Dobbiamo avere fiducia, mancava Lukaku che è un giocatore che può cambiare una squadra. Ai tifosi dico di avere fiducia nella squadra e nell'allenatore che per me è bravo".