Dalmat: “Inter, stasera ti giochi la stagione. Voglio la rivincita contro il Milan”

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha detto la sua con un video postato su Instagram in vista della gara dei nerazzurri di questa sera contro il Benfica: "Stasera sarà una partita molto importante, l’Inter si giocherà la stagione. Speriamo che la sconfitta col Monza sia stata dimenticata. Abbiamo due gol di vantaggio sul Benfica, ma non dobbiamo avere pressioni, dobbiamo giocare come facciamo contro le grandi squadre. In questo modo potremo andare in semifinale senza problemi.