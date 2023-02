Dalmat: “Inter, bella vittoria col Porto. Onana grande. Lukaku? I difensori hanno paura”

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League, su Instagram Stephane Dalmat commenta la prestazione della squadra di Inzaghi. "Felice per la vittoria dell'Inter. Una bella battaglia contro una bella squadra. Avevo detto che quella di ieri poteva essere una gara chiusa. Abbiamo visto due squadre che hanno lottato. Il Porto ha dimostrato che sanno difendersi molto bene, l'Inter ha avuto opportunità per fare gol. Grande Onana che ha fatto un miracolo, complimenti a lui che ha fatto una grandissima partita così come tutta la squadra".

"Sono molto contento per Lukaku, quando è entrato mi sono detto: "Questo è il suo giorno". Quando è in forma può cambiare la squadra e rendere gli altri compagni più forti. Quando c'è lui in campo, i difensori hanno paura. Solo la sua presenza fa paura. Non va dimenticato quello che ha fatto Dzeko, farà ancora molti gol. Complimenti ai tifosi nerazzurri che hanno aiutato la squadra dall'inizio alla fine. Non è finita, il ritorno sarà duro, ma con questa mentalità possiamo passare. Le opportunità che avremo, le dovremo sfruttare. Sono contentissimo, forza Inter".