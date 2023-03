Dalmat: “Inter quinta sarebbe un disastro. La squadra ora deve pensare…”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito dell'obiettivo in campionato della squadra di Simone Inzaghi

L'ex giocatore dell'Inter Stephane Dalmat ha parlato in una lunga intervista a TMW dell'andamento dell'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono scongiurare l'eventualità di restare fuori dalla Champions League: "Sarebbe un disastro, ma non credo che succederà. L'obiettivo deve essere qualificarsi alla prossima Champions League arrivando in seconda posizione, questo è quello che deve pensare la squadra".