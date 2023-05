Dalmat: “Inter, vincere per mandare la Roma a 5 punti. Poi penseremo alla semifinale”

L'Inter affronta questa sera all'Olimpico la Roma, in una sfida importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Stephane Dalmat, ex centrocampista francese nerazzurro, ne ha parlato con il suo consueto video-commento postato su Instagram: "Oggi partita importantissima contro la Roma per la corsa Champions. Giocare a Roma è sempre difficile, con uno stadio pieno e caldo. Una bella squadra, che deve vincere per forza. Anche noi dobbiamo vincere per mandarli a 5 punti, e vedere i risultati delle altre squadre. È difficile giocare questo tipo di partite perchè poi mercoledì c'è la Champions: un giocatore in testa ha anche la semifinale, ma deve pensare prima a questa.