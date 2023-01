Dalmat: “Inter, stasera solo i 3 punti. Scudetto? Ormai impossibile. Ricordo nel 2002…”

Attraverso un video postato sul suo account Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Inter -Verona. Inoltre l'ex giocatore vede i nerazzurri fuori dalla lotta scudetto. "Oggi contano solo i tre punti. Per lo scudetto dobbiamo essere onesti, è finita. Avevo un po' di speranza dopo la vittoria con il Napoli, ma adesso no. Ho visto la squadra di Spalletti vincere 5-1 contro la Juventus, quest'anno sono su un altro pianeta".

"Anche vincendo stasera, saremmo a 10 punti e contro questo Napoli sono tanti. Dobbiamo lottare per arrivare secondi e fare bene in Champions perché l'obiettivo principale è arrivare secondi e andare il più lontano possibile in Champions. Il problema dell'Inter quest'anno è stata la mancanza di continuità. Quando ero all'Inter siamo arrivati un anno secondi e l'altro terzi. Abbiamo perso come sapete... Il 5 maggio è ancora nella mia testa. Avevamo fatto tutta la stagione a vincere tante partite e alla fine siamo caduti. C'erano tante cose oltre il campo, tutti lo sappiamo ma non voglio tornarci. Quest'anno l'Inter non è stata continua".