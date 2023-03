Dalmat: “Credo ancora in Lukaku. Inzaghi? L’Inter è a un livello troppo alto per lui”

Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri all'ultima sosta di campionato

Marco Macca

Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri all'ultima sosta di campionato:

Quanto è complicata la partita contro il Benfica?

"Sulla carta, quando vedi le altre grandi squadre, mi sembra la più accessibile insieme al Chelsea come avversaria, ma in realtà hanno dimostrato di essere forti, concludendo anche in prima posizione il girone davanti ad una squadra come il PSG. Il Benfica gioca benissimo a calcio, per l'Inter sarà più dura rispetta alla sfida contro il Porto".

Da chi si aspetta qualcosa in più per le gare in programma contro i portoghesi?

"Lukaku può essere l'uomo chiave, mentre mi aspetto di più da Brozovic. Il croato quando sta bene, con la qualità che ha, riesce a far rendere i compagni al meglio delle loro possibilità".

Lukaku però finora ha avuto un rendimento non all'altezza delle aspettative.

"Sarò con lui fino alla fine... Ha avuto tanti infortuni, deve ritrovare fiducia e piano piano sta tornando in forma. Quando l'Inter ha vinto lo scudetto ha fatto la miglior stagione della sua carriera e spero che si esprima a quel livello velocemente perché manca poco ai quarti. Credo ancora in lui".

Da Inzaghi invece si aspettava di più in queste due stagioni all'Inter?"

"L'ho difeso molto, ma ad un certo punto, quando vedi che non migliori... Certo, la stagione deve finire, ma penso che l'Inter sia un livello troppo alto per lui. È un buon allenatore, non sono nessuno per criticarlo, ma devo dire la verità e quello che vedo sul campo".

(Fonte: TMW)