Milan-Inter, anche Dalmat pronto per il derby: “Stasera dobbiamo vincere per forza”

Fra gli spettatori speciali del derby di questa sera tra Milan e Inter ci sarà anche Stephane Dalmat, ex calciatore nerazzurro e da sempre affezionato ai colori interisti. Con una tenera foto in maglia Inter insieme al figlioletto, Dalmat ha infatti scritto: "Stasera grande gara Milan-Inter. Dobbiamo vincere per forza. Saluti a tutti i tifosi dalla Francia: in bocca al lupo e forza Inter".