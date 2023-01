Dalmat: “Skriniar? Ho un’idea per il suo sostituto. A Parigi si dice che…”

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha espresso su Instagram il suo pensiero sulla sfida di oggi dei nerazzurri contro la Cremonese e sulla vicenda Skriniar: "Dobbiamo vincere, come sempre, andare avanti e ritrovare la fiducia. Bisogna prendere 3 punti, abbiamo sbagliato contro l'Empoli, non dobbiamo sbagliare oggi. Siamo a quattro giorni dalla fine del mercato e qui a Parigi si dice che verrà quest'estate. Il PSG ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro, l'Inter ne chiede 20, quindi o Skriniar parte adesso oppure quest'estate da libero. Non so se l'Inter ha già individuato un sostituto, io però ho un'idea. Se Skriniar arriva a Parigi oggi, il PSG deve per forza cedere un difensore. E ho sentito che Kimpembe vuole andare via. Non so se l'Inter ha pensato a questa soluzione, che per me sarebbe ottima. Kimpembe è una grande difensore, penso sia ancora più forte di Skriniar, che comunque è un grandissimo giocatore. Devono fare in fretta, se Skriniar rimane all'Inter deve avere la mentalità per disputare un grande finale di stagione".