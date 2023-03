Dalmat: “Inter, colpa di Inzaghi ma anche della squadra. Col Porto una guerra”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat commenta la sconfitta dell'Inter sul campo dello Spezia. "Era una partita che avevo immaginato. Non è possibile perdere contro lo Spezia. Quando l'Inter gioca in casa contro queste squadre è più facile, perché hanno paura. Adesso ogni squadra che ospita l'Inter, prima della partita si dicono che possono farcela. Lautaro ha sbagliato il rigore, vero, ma abbiamo sbagliato troppe occasioni. Diciamo che è sempre colpa di Inzaghi, è vero, ma è anche colpa dei giocatori. Questa squadra ha qualità, ma mancano 3-4 giocatori di alto livello come anni fa. Mancano quei giocatori che quando devono dire qualcosa, anche insultando un altro compagno, per aumentare la mentalità".