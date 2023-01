Dalmat: “Spero di sbagliarmi, ma l’Inter è troppo incostante per vincere lo scudetto”

Intervistato da SuperNews, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha espresso alcune considerazioni sul momento dei nerazzurri

Cosa pensi dell’Inter di Simone Inzaghi? Riuscirà a conquistare lo Scudetto?

Sono onesto e dico di no. Rispondo questo perché non hanno costanza nei risultati. Possono vincere come hanno fatto contro il Napoli e poi perdere punti contro le piccole squadre. Se vuoi essere campione devi vincere sempre e inoltre al momento l’Inter ha troppi punti di distacco dal Napoli. Mi dispiace dire questo e spero di sbagliarmi.