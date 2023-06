Damascelli: “Attacco Inter, io rinuncerei a Lukaku investendo in questo ragazzo”

Ieri Marcus Thuram è arrivato a Milano e ha svolto tutto l’iter previsto: presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il giornalista Tony Damascelli a Radio Radio ha parlato così del suo arrivo in nerazzurro e non solo.

Io rinuncerei a Lukaku investendo in questo ragazzo e ovviamente a Lautaro che è una sicurezza. Cercherei poi un’alternativa ancora giovane in avanti pensando al futuro, perché con Lukaku non lo valorizzi“, le sue parole.